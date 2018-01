ICV do Dieese fecha o ano em 12,93% A inflação medida pelo Índice de Custo de Vida (ICV) do município de São Paulo atingiu em 2002 a maior alta desde 1995. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), 2002 teve variação acumulada de 12,93% - em 1995 havia sido de 27,40%. O índice apurado em dezembro foi o segundo maior do ano passado, 2,39%, só tendo perdido para o de novembro, que foi de 3,20%. Segundo o departamento, a inflação medida pelo ICV foi acumulada quase toda no segundo semestre, quando atingiu 9,76%, isso porque a maior parte desse aumento foi provocada pela variação do câmbio e dos preços administrados. Segundo o Dieese, o câmbio foi o que mais pressionou o ICV, porque pressionou a alta de produtos alimentícios, combustíveis e gás de botijão, por exemplo.