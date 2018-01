ICV do Dieese salta para 1,46% em janeiro O custo de vida no município de São Paulo subiu 1,46% em janeiro, segundo o Índice do Custo de Vida (ICV), divulgado hoje pelo Dieese. A taxa mostra uma variação de 1,14 ponto porcentual acima da inflação de 0,32% apurada em dezembro de 2003. Apesar da alta em comparação a dezembro, o índice de janeiro é exatamente a metade do aumento de 2,92% verificado em igual período do ano passado. Os destaques de alta dentro do ICV ficaram por conta dos grupos Educação e Leitura (8,55%), Saúde (3,78%) e Alimentação (0,94%). O Dieese apurou ainda aumento acima de 1% para os grupos Despesas Pessoais (1,32%) e Recreação (1,14%).