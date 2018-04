ICV do Dieese sobe 0,74% em abril O Índice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo Dieese na cidade de São Paulo subiu 0,74% em abril, superando em 0,51 ponto percentual o resultado de 0,23% em março. Segundo técnicos do Dieese, pelo segundo mês consecutivo a gasolina foi a principal responsável pelo aumento da inflação na capital. O preço da gasolina teve no mês de abril uma alta de 10,76%, enquanto que o óleo diesel subiu 9,85%. Juntos, esses dois itens responderam por 0,51 ponto percentual da taxa de 0,74% registrada em abril. De acordo com a coordenadora do índice, Cornélia Nogueira Porto, se não fosse o efeito dos combustíveis, a taxa de inflação teria ficado em 0,23%, exatamente a mesma variação verificada em março. Em razão do aumento dos combustíveis, o grupo transporte, a maior alta registrada entre os componentes do ICV-Dieese, subiu para 3,27%, contribuindo com 0,52 ponto percentual no índice. O subgrupo transporte coletivo, no entanto, manteve-se estável em abril.