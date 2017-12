ICVM encerra o mês em alta de 0,14% Mais um indicador aponta desaceleração da taxa de inflação na cidade de São Paulo. O Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM), calculado pela Ordem dos Economistas de São Paulo, reduziu o seu ritmo de alta em 0,46 ponto porcentual, de 0,60% em abril para 0,14% em maio. O Índice, que registra o gasto médio das famílias com renda mensal de 10 a 40 salários mínimos, passou a acumular no ano variação de 5,25% e de 15,51% ao longo dos últimos 12 meses.