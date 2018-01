Levy defende adoção de idade mínima para aposentadoria

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu a implementação da idade mínima para aposentadorias. Ao comentar sugestões feitas para a economia brasileira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o ministro disse que a adoção do sistema "parece oportuno" e que o "governo tem urgência em analisar".

Levy também voltou a bater na tecla da simplificação tributária. Ele afirmou que o governo vai enviar "brevemente" ao Congresso o projeto de reforma do PIS/Cofins. Defendeu também a importância da simplificação do ICMS. "No Brasil, os impostos indiretos são maiores que em outros lugares, proporcionalmente", disse. "Questão de simplificação não é de agora, é histórica, mas continua na linha de frente", ressaltou.

"Simplificação da tributação, junto com maior aceso ao crédito são caminhos para desconcentrar a economia e a aumentar a concorrência", disse. O ministro afirmou que é importante uma maior abertura da economia brasileira. "Só quando a gente abre para novas empresas e iniciativas que a gente cresce", disse, destacando que isso precisa vir com previsibilidade fiscal.

Levy afirmou ainda que há entendimento da importância de se fazer a desvinculação das receitas da União, de maneira de dar mais liberdade de o governo organizar o orçamento.