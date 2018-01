IdeasNet teve variação positiva de 29% As ações da IdeiasNet, primeira empresa "pura" de Internet do País, estrearam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Após 40 minutos de intenso leilão, o primeiro negócio foi fechado a R$ 14,70 por ação, o que representou uma alta de 33,7% frente à colocação inicial dos papéis junto a investidores selecionados, de R$ 11,00 por ação. A partir daí, o comportamento dos papéis durante o pregão tomou por base o preço de abertura - R$ 14,70. As ações encerraram o dia cotadas a R$ 14,21, com queda de 3,33%, frente ao primeiro negócio. Em relação ao preço de lançamento, R$ 11,00, a variação foi positiva em 29%. Os negócios movimentaram R$ 2 milhões. Nos minutos finais que antecederam a formação do primeiro preço a mercado, as ofertas por IdeiasNet chegaram a reunir o maior número de operadores dentre todas as rodas de negociação do pregão.