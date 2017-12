Idec: ação contra decreto sobre transgênicos Por decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas os alimentos embalados que contenham organismo geneticamente modificado (transgênico) superior a 4% do seu peso ou volume deverão ser rotulados. Publicado ontem no Diário Oficial da União, a determinação entra em vigor a partir de 31 de dezembro. Enquanto as empresas do setor comemoram, as organizações não-governamentais protestam contra a medida. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), por exemplo, condenou a decisão e considera o decreto como uma não rotulagem dos alimentos transgênicos, já que uma parte muito pequena dos produtos possui quantidades acima do porcentual estabelecido pelo governo. Para a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, a finalidade foi econômica. "Foi uma decisão política. Não há nenhum embasamento científico." Ainda segundo ela, o órgão enviará uma carta ao presidente da República pedindo explicações. Por exemplo, qual foi o embasamento técnico para se chegar ao porcentual divulgado. Caso não seja concedida uma audiência ao Idec ou as explicações não sejam satisfatórias, Marilena afirma que o órgão entrará com uma ação na Justiça. Sobre este assunto, o Idec já conseguiu uma decisão favorável de uma outra ação e o processo aguarda sentença em segunda instância. Veja no link abaixo os estudos realizados pelo Idec em produtos com substâncias transgênicas e o que o consumidor pode fazer contra o decreto do governo.