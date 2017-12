Idec aposta em sucesso do código de cliente bancário O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) acredita que o Código de Defesa do Cliente Bancário, aprovado ontem pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), irá estreitar e melhorar a relação entre as instituições financeiras e seus clientes. O código reúne uma séries de normas e deveres que os bancos terão que seguir no relacionamento com seus clientes. A advogada do Idec, Valéria Puglisi, aposta no sucesso do novo código. "Este novo código vai estreitará a relação entre os bancos e seus clientes. Além disso, trata-se de uma norma do Banco Central, o que torna os direitos do consumidor mais fortes", avalia. As regras já foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Entre as principais estão: obrigatoriedade de transparência nos contratos; proibição de concessão de tratamento diferenciado para clientes em detrimento de não-clientes; proibição da venda casada de produtos; proibição de aplicação de dinheiro dos clientes sem autorização prévia e obrigação das agências bancárias a darem atendimento preferencial aos portadores de deficiência física, gestantes e idosos. A advogada do Idec destaca que a maioria das regras que estão dispostas no novo código já estavam previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). "O Código de Defesa do Cliente Bancário veio para ajudar os consumidores frente aos problemas com serviços bancários. Porém, algumas de suas normas já estavam previstas no Código de Defesa do Consumidor", afirma Valéria. O Idec recebe como principais queixas do consumidores com relação aos serviços bancários casos como: debito indevido, falhas de atendimento eletrônico, lançar tarifas indevidas na conta corrente e falta de informações nos extratos bancários. Febraban acredita que número de reclamações é insignificante O diretor-geral da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Hugo Dantas, avalia o Código de Defesa do Cliente Bancário como uma série de normas que vai ajudar o consumidor a assegurar seus direitos frente as instituições financeiras. "Os bancos tinham outras propostas para as relações de consumo de serviços bancários. Porém, as instituições financeiras vão cumprir todas as regras impostas pelo Banco Central", ressalta o executivo da Febraban. Hugo Dantas classifica como insignificante o número de reclamações de clientes sobre serviços bancários. "Gostaríamos de não ter nenhum tipo de reclamações de consumidores contra bancos. Porém, o volume de operações bancárias cresce em maior proporção do que o número de reclamações", explica o diretor-geral da Febraban.