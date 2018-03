Idec avaliará responsabilidade social de empresas O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou hoje um projeto de avaliação do comportamento e da responsabilidade social das empresas. O estudo será realizado em parceria com a Consumentenbond, maior associação de consumidores da Holanda, e irá avaliar neste primeiro ano o comportamento de empresas que atuam no Brasil e na Holanda. A idéia dos órgãos é mostrar o poder dos consumidores sobre a consciência das empresas na melhora do tratamento do meio ambiente e na atuação de trabalhos sociais. O objetivo deste trabalho, segundo a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, é o de chamar atenção do consumidor sobre as empresas que tomam os devidos cuidados com o meio ambiente, com seus funcionários e todo o processo de produção de seus produtos. ?O consumidor vai poder avaliar, através de um ranking, quais são as empresas que se preocupam ou não com meio ambiente em que trabalha?, explica. De acordo com o coordenador do Idec, Marcos Pó, será realizado um ranking anual das empresas que respeitam ou não a comunidade na qual está inserida. ?A metodologia deste ranking ainda não está bem definida. Mas questões como transparência de informações, respeito ao meio ambiente e respeito aos seu funcionários estarão no estudo?, afirma. Segundo o Idec, o resultado do estudo deve ser apresentado entre março e abril de 2004. Neste primeiro projeto voltado a responsabilidade social, o Idec irá avaliar, em conjunto com a Consumentenbond, a atuação social das empresas que atuam tanto no Brasil como na Holanda. ?Desta maneira poderemos descobrir se a preocupação das empresas, com relação ao respeito ao consumidor e ao meio ambiente, é igual nos países de primeiro mundo e nos países subdesenvolvidos?, avisa. Experiência internacional O estudo de avaliação do Idec deve seguir a linha dos projetos de entidades internacionais, revela Marilena Lazzarini. Na Holanda, por exemplo, a Consumentenbond envia um questionário as empresas com questões que envolvem diretamente a sua atuação social na comunidade e no meio ambiente. ?As empresas que não respondem ao questionário fazem parte de uma lista negra que é veiculada nos meio de comunicação e nas publicações da entidade?, relata o presidente da Consumentenbond, Felix Cohen. O presidente da Consumentenbond conta que as empresas que integram a lista negra podem ser boicotadas pelos consumidores, pois a inclusão na lista representa uma falta de respeito à comunidade da qual faz parte. ?Os consumidores não querem fazer parte de uma prática comercial inadequada. Mais de 60% dos nossos associados confirmaram, em pesquisa, que não comprariam produtos de uma empresa que não tem responsabilidade social?, alerta.