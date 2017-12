Idec: BC indenizará consorciados No dia 10 de novembro, foram publicadas duas decisões inéditas em ações do Instituo Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O Banco Central do Brasil (BC) foi responsabilizado pelos calotes sofridos por consumidores que participaram de grupos de consórcios administrados por empresas que tiveram sua liquidação extrajudicial decretada, não entregando os bens aos consumidores que já tinham pago por eles, nem devolvendo o dinheiro àqueles cujos grupos ainda não estavam encerrados. Ambas as decisões foram proferidas pela juíza Giselle de Amaro e França, da 20ª Vara Federal, e referem-se às ações civis públicas movidas em defesa dos consorciados das empresas Exacta Administradora de Consórcios S/C Ltda. e Expansão Administradora de Investimentos S/C Ltda. A juíza rejeitou as alegações de que o IDEC não teria legitimidade para propor as ações, fundamentando a sentença nas leis que prevêem a obrigação do BACEN de fiscalizar rigorosamente, e até mesmo intervir nas atividades dos consórcios, assim como em circulares editadas pelo próprio banco especificando os procedimentos para tal fiscalização. Banco Central foi negligente Nos processos contra o BC, ficou comprovada a negligência do órgão quanto ao seu dever de fiscalização, uma vez que, muito antes da decretação da liquidação das empresas, já tinha conhecimento que inúmeras irregularidades administrativas vinham ocorrendo. O BC foi condenado a reembolsar todas as parcelas pagas pelos consorciados, com devida atualização e acrescida de juros de 0,5% ao mês. A condenação foi genérica, e o valor devido a cada consorciado deverá ser apurado em fase de execução, conforme dispõe o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença limitou o direito de restituição apenas aos consorciados domiciliados em São Paulo. O Idec vai tentar recorrer dessa decisão, e iniciará a ação de execução contra o Banco Central em 2001.