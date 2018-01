Idec condena dipirona e pede fim de comercial O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) pediu a suspensão do anúncio publicitário veiculado na Rede Globo, em horário nobre, nos dias 12 e 13 de agosto. No anúncio, o laboratório Aventis cita a conclusão de um painel internacional de segurança de dipirona, princípio ativo da Novalgina, promovido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nos dias 3 e 4 de julho deste ano. Na justificativa do pedido de suspensão, o Instituto explica que "o modo como a nota publicitária foi formulada distorceu e omitiu as considerações expressamente assumidas pelas entidades signatárias, uma vez que apresentam o Idec e a Sobravime como endossantes da conclusão do painel a respeito da eficácia e da segurança da dipirona, o que é uma inverdade". O Idec participou do Painel Internacional de Avaliação do Uso da Dipirona, promovido pela Anvisa e formulou um documento no qual destaca que a dipirona foi banida em vários países e teve a sua venda muito restrita em outros. Porém, tanto o Instituto como a Sobravime foram votos vencidos na elaboração das conclusões do painel. Para a médica Lynn Silver, colaboradora do Idec, a dipirona tem efeitos adversos, como reações alérgicas e tóxicas, e os estudos científicos realizados são insuficientes para garantir o uso seguro de medicamentos à base de dipirona no Brasil, como Anador, Buscopan, Dorflex, Doril, Lisador e Novalgina, entre outros. "Mais de 80% dos produtos que contêm dipirona são vendidos sem receita médica, o que é inadmissível", diz Lynn. Quatro cartas solicitando a suspensão do anúncio, assinadas pela coordenadora-executiva do Idec, Marilena Lazzarini, foram enviadas à rede Globo, ao laboratório Aventis, ao Conar e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Na carta ao DPDC, o Idec pede também a aplicação de sanção administrativa, nos têrmos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita à Autoridade pública como o DPDC a imposição da contrapropaganda para situações como essa. O Idec reforça que a atitude da Aventis está "induzindo em erro os consumidores dos produtos contendo dipirona, além de servir para confundir - intencionalmente ou não - o consumidor." O Instituto conclui que "tal transmissão e divulgação publicitária ofende a legislação brasileira e, por isso, deve ser imediatamente retirada do ar".