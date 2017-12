Idec considera medidas benéficas As mudanças no programa de racionamento de energia foram consideradas benéficas pela advogada Maria Inês Dolci, do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). "Embora o corte de energia continue sendo uma medida arbitrária, ele foi abrandado porque o consumidor poderá ter a oportunidade de reduzir antes de ser punido", disse. A possibilidade de o consumidor não precisar pagar a sobretaxa, se economizar energia de acordo com sua meta, também deverá ajudar a população a seguir o racionamento com maior boa vontade. "Economizar e ainda ser taxado deixou o consumidor indignado porque se tratava de um duplo castigo", diz Dolci. Para ela só será difícil o consumidor de até 100 kW conseguir economizar mais para ter direito ao bônus.