Idec dá dicas na contratação de seguro de carro Algumas seguradoras de veículos tentam colocar cláusulas abusivas nos contratos de seguro de carro e o consumidor, sem perceber, assina mesmo sem ter recebido as condições gerais antes de fechar o negócio. Muitos consumidores só recebem o contrato completo muito tempo depois, pelo correio. Essa e outras práticas ilegais sempre foram questionadas pelo Instituto de Defesa e Orientação ao Consumidor (Idec), que alertou a Superintendência dos Seguros Privados (Susep) sobre o assunto. Recentemente, a Susep editou a Circular nº. 145/00, que determina algumas mudanças nos contratos: - As seguradoras devem oferecer ao consumidor as condições contratuais no momento da apresentação da proposta de seguro. Na verdade, elas deveriam ser entregues ao segurado antes de a proposta ser apresentada. Porém, a maioria das seguradoras só envia para o consumidor as condições gerais do seguro após a aceitação da proposta pela empresa, conforme o Idec apurou no fim do ano passado (Consumidor S.A. no. 54). Esse procedimento é ilegal, pois contraria o Código de Defesa do Consumidor (CDC); - As seguradoras não podem mais utilizar tabelas próprias para calcular o valor da indenização em caso de perda total do veículo, quando o seguro for contratado com base no valor de mercado. Elas devem utilizar as tabelas publicadas em revistas especializadas ou em jornais de grande circulação, estabelecidas no momento da assinatura da proposta; - O consumidor que fizer seguro para um carro zero-quilômetro, com base no valor de mercado, deve ser indenizado, em caso de perda total, pelo valor de um veículo novo, num prazo mínimo de 90 dias. Antes da Circular, algumas empresas não estipulavam nos contratos esse direito do segurado, enquanto outras ofereciam o prazo que desejavam. No entanto, continue atento à cláusula sobre esse assunto, porque a Circular permite às seguradoras definir as condições para aceitar a cobertura com valor de carro novo, o que pode limitar seu direito à indenização; - Na hora da contratação do seguro, a empresa não pode fazer perguntas subjetivas ao consumidor, que vão além de seu perfil. Hoje, algumas seguradoras invadem a privacidade do consumidor, querendo saber há quanto tempo está em seu emprego atual e se sua casa foi roubada nos últimos 24 meses, por exemplo; - Se o consumidor contratar um seguro com coberturas adicionais e sofrer um sinistro com perda total do veículo, os valores pagos pelas coberturas não utilizadas devem ser devolvidos. Por exemplo, se você tiver seguro contra terceiros e seu carro for roubado, deverá receber o prêmio pago pela apólice adicional.