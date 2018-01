Idec e Abia discutem rotulagem de transgênicos Um informe publicitário publicado hoje nos jornais pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos (Abia) acirrou a discussão que a entidade mantém com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). No informe, a Abia se posiciona favorável ao decreto que obriga as empresas a informarem a presença de alimentos geneticamente modificados no rótulo dos produtos, alegando que seus esforços estão sendo questionados por "uma entidade de defesa dos consumidores", que questiona o decreto através de medida judicial. "A nota está tentando confundir a opinião pública e não reflete honestamente a discussão que está acontecendo e que a Abia conhece bem", ataca a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini. A Abia refere-se exatamente ao Idec que, junto com o Ministério Público Federal, ajuizou uma ação em petição assinada em 6 de agosto, pedindo a anulação do decreto por não ser abrangente. Idec pede controles mais rígidos Marilena explica que o Idec defende a rotulagem abrangente, ou seja, independente do grau de contaminação, a indústria será obrigada a transcrever no rótulo que trata-se de um produto geneticamente modificado. Ela lembra que o Decreto 3871, de 18/07/2001, disciplinou a rotulagem de alimentos que contenham ou sejam produzidos com ingredientes geneticamente modificados. O fato, reitera a coordenadora, é que o decreto é válido apenas em casos de contaminação acima de 4%. "Isso é um grande absurdo", justifica. "Na Europa a taxa suportável é de 1%", compara. Segundo ela, o Idec vem realizando vários testes que demonstram que os produtos pesquisados apresentam taxas de contaminação muito abaixo da incluída no Decreto. "De 80 produtos geneticamente modificados apenas 2 ou 3 apresentaram taxas acima de 4% sendo que o restante ficou em 0,1%", afirma. Marilena se mostra perplexa com o atraso do informe publicado pela Abia. O decreto foi publicado há mais de um mês e a petição assinada pelo Idec e Ministério Público há quase 30 dias. "Não sei mesmo qual é a finalidade desta nota. Se a intenção não fosse confundir, a Abia teria publicado o informe no dia seguinte ao decreto", finaliza. Procurado pela Agência Estado o presidente da Abia, Edmundo Klotz, não foi encontrado. De acordo com a assessoria de imprensa, Klotz está em Brasília, para participar na Secretaria de Acompanhamento Econômico (SAE) da reunião entre representantes do governo e da indústria sobre a acusação de maquiarem produtos.