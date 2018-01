Idec é contra tarifa maior Em junho de 1999, as operadoras de telefonia do País apresentaram seus pedidos de reajuste de tarifas à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A própria agência determina que os aumentos só podem ser repassados se as operadoras estiverem cumprindo as metas de qualidade e universalização - expansão da rede de telefonia em bairros afastados e cidades menores, fixadas nos contratos de concessão. Na época, as reclamações sobre a operadora paulista congestionavam os balcões do Procon e do Idec. O instituto entrou, então, com uma ação civil pública na Justiça pedindo a suspensão do reajuste solicitado pela Telefônica, alegando que as metas previstas nos contratos não estavam sendo cumpridas. A ação foi aceita pela juíza da 11.ª Vara Cível de São Paulo, Ana Paula Bandeira Lins. A Telefônica foi a única empresa do País que não conseguiu aplicar o aumento da tarifa em junho por conta da ação do Idec. Em dezembro, porém, a Anatel considerou que a empresa estava obedecendo as metas de qualidade, e autorizou o reajuste a partir de 29 de dezembro. Agora o Idec voltou a questionar as metas de qualidade da Telefônica, uma vez que as reclamações sobre a operadora continuam. O instituto questiona ainda os relatórios de qualidade, apresentados pela operadora à Anatel, que lhe garantiram o direito de aumentar as tarifas. Segundo o Idec, não houve fiscalização para conferir a veracidade destes relatórios. A Telefônica, o Procon, o Idec e a Anatel devem ser convocados pela Justiça para confrontar os dados de qualidade e universalização com as reclamações dos consumidores. Segundo a assessoria de imprensa da operadora, as metas estão sendo cumpridas.