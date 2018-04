Idec: estudo sobre planos de tarifas de celulares O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) realizou uma pesquisa para auxiliar os proprietários de aparelhos de telefones celulares que pretendem mudar de plano de tarifa ou ainda têm dúvidas sobre qual o pacote mais econômico de acordo com perfil de uso. As informações sobre os planos utilizadas pelo Idec foram coletadas nos sites das operadoras, em lojas do ramo ou através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) das operadoras. A pesquisa foi feita entre os meses de maio e junho de 2002. As pesquisas completas dos planos oferecidos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba estão nos sites do Idec (veja nos links abaixo). A técnica do Idec Lorena Contreras afirma que o objetivo da pesquisa é dar uma visão geral para o consumidor que possui um celular e não sabe qual o melhor plano para o seu perfil. "Cada plano tem características, tarifas e serviços diferenciados. Todas influem no preço final da conta", afirma. O estudo constatou variações significativas entre a tarifa mais barata e mais cara. O pré-pago registrou as maiores oscilações - em Curitiba, a diferença chegou a 96%; em São Paulo a 71% e, no Rio de Janeiro, alcançou 68%. Lorena Contreras avalia que o consumidor deve avaliar seu gasto médio mensal e seu perfil de uso antes de entrar num plano de minutos. "Se o consumidor pretende mudar de plano, deve ficar atento à carência do contrato ou das multas e taxas de transferência", alerta Lorena Contreras. Ela avisa que os planos, em média, têm um ano de carência contratual. Perfis Para facilitar os cálculos, o Idec criou cinco grupos de consumidores que procuram refletir os perfis mais comuns de usuários. Para realizar os cálculos do teste, os técnicos do Idec criaram cinco perfis hipotéticos de consumidores levando em conta o tempo gasto por mês em telefonemas, quantas vezes acessam a caixa postal e a forma como utilizam o aparelho. O consumo eqüivale a um mês. Perfil 1: pessoas que utilizam pouco o celular e sempre dentro de sua cidade. Consumo: 30 minutos, com oito consultas à caixa postal. Neste caso, o plano mais barato em São Paulo é o BCP 15, que tem 15 minutos inclusos e um gasto médio mensal de R$ 45,37. Apesar de ser o plano mais barato, tem a tarifa mais cara por minuto que custa R$ 0,59. Perfil 2: usuários que fazem ligações moderadamente, mas permanecem bastante tempo na rua. Consumo: 80 minutos e oito consultas à caixa postal. O plano mais barato em São Paulo é o BCP 15, que tem 15 minutos inclusos e um gasto médio mensal de R$ 73,07. O mais caro é o BCP400 com gasto médio mensal de R$ 174,35, com 400 minutos de conversação inclusos. Perfil 3: consumidores que trabalham em vários lugares, não necessariamente apenas executam tarefas externas. Porém, ficam muito tempo na rua, longe do telefone fixo. Consumo: 150 minutos, incluindo oito consultas à caixa postal. O melhor plano em São Paulo é o Plsu 150, da Telesp Celular, que tem um gasto médio mensal de R$ 98,20. O mais caro é o BCP400 com gasto médio mensal de R$ 174,35, com 400 minutos de conversação inclusos. Perfil 4: os mesmos usuários do perfil 1, só que viajam por períodos curtos para outra cidade. Consumo local de 30 minutos e, em roaming, de 20 minutos. No total, com oito consultas à caixa postal (quatro ligações locais e quatro em roaming). O plano mais barato em São Paulo é o BCP 15, que tem 15 minutos inclusos e um gasto médio mensal de R$ 61,32. O mais caro é o BCP400 com gasto médio mensal de R$ 189,75, com 400 minutos de conversação inclusos. Perfil 5: as mesmas pessoas do perfil 3, porém, costumam viajar bastante. Consumo local de 150 minutos e ligações em roaming de 50 minutos. Para cada um dos tipos de uso (local e em roaming), estão previstas quatro consultas à caixa postal. Neste perfil os gastos são os maiores. O melhor plano em São Paulo é o Plsu 150, da Telesp Celular, que tem um gasto médio mensal de R$ 129,10. Veja nas tabelas abaixo os custos dos planos das principais operadoras de São Paulo: BCP e Telesp Celular. BCP pós- Pago Plano Mensalidade (R$) Minutos Inclusos Valor minuto (R$) Perfil 1 (R$) Perfil 2 (R$) Perfil 3 (R$) Perfil 4 (R$) Perfil 5 (R$) BCP15 30,00 15 0,59 43,57 73,07 114,37 61,32 148,49 Básico 45,10 0 0,48 63,34 87,34 120,94 79,44 151,76 BCP50 55,84 50 0,51 59,92 75,22 110,92 76,67 142,80 BCP100 74,99 100 0,49 78,91 78,91 103,41 95,36 134,69 BCP200 108,99 200 0,47 112,75 112,75 112,75 128,90 143,43 BCP300 141,99 300 0,46 145,67 145,67 145,67 161,67 176,05 BCP400 170,99 400 0,42 174,35 174,35 174,35 189,75 203,53 Fonte: Idec Telesp Celular pós-pago Plano Mensalidade (R$) Minutos Inclusos Valor minuto (R$) Perfil 1 (R$) Perfil 2 (R$) Perfil 3 (R$) Perfil 4 (R$) Perfil 5 (R$) Básico 49,90 0 0,51 69,42 95,15 131,17 86,80 163,64 Light50 55,00 50 0,54 48,52 75,52 113,32 76,62 146,18 Standard 100 78,00 100 0,44 81,52 81,52 103,52 100,12 135,62 Plus 150 95,00 150 0,40 98,20 98,20 98,20 116,20 129,10 Special 300 145,00 300 0,38 148,04 148,04 148,04 165,74 178,34 Fonte: Idec Planos pré-pagos * Operadora Plano Valor minuto (R$) Perfil 1 (R$) Perfil 2 (R$) Perfil 3 (R$) Perfil 4 (R$) Perfil 5 (R$) BCP Alô Fácil 1,20 45,28 115,28 213,28 88,97 310,85 Telesp Celular Peg&Fale 1,20 39,68 99,68 183,68 81,77 280,85 Telesp Celular Baby 1,20 39,68 99,68 183,68 81,77 280,85 Fonte: Idec * Os telefones pré-pagos não possuem mensalidade nem minutos inclusos em seus planos. Confira nos links abaixo a pesquisa completa dos planos da operadoras de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.