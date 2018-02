Idec fará campanha em escolas O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em conjunto com a Associação de Defesa e Orientação do Cidadão (ADOC), e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (SINEPE) preparam a campanha Fique Ligado Nos Seus Direitos. Um projeto de educação para o consumo nas escolas de Curitiba, que depois será estendido para São Paulo e Rio de Janeiro. Participarão da atividade alunos e professores das 7ª e 8ª séries do ensino fundamental e 1ª e 2ª série do ensino médio. As inscrições devem ser feitas até o dia 1 de março. A campanha terá um concurso que premiará os melhores trabalhos relacionados a temas ligados a serviços públicos em linguagem jornalística, nos formatos de boletim impresso, jornal mural, jornal radiofônico ou telejornal. Os trabalhos deverão ser realizados por grupos de alunos. Os professores inscritos participarão de um encontro de preparação, no qual serão dadas palestras sobre serviços públicos e oficinas de linguagem jornalística e veículos de comunicação. As escolas inscritas receberão, como material de apoio, exemplares de uma publicação com as orientações e informações básicas sobre os direitos do consumidor dos serviços de energia elétrica, água e saneamento básico e telefonia fixa, além de informações técnicas para a produção de cada veículo de mídia proposto. Os trabalhos serão selecionados por um júri formado por cinco profissionais das áreas de educação, direitos do consumidor e jornalismo. Os trabalhos premiados receberão: o primeiro lugar receberá um microcomputador Bluster Celeron 733 Mhz - Intel; segundo lugar: cinco assinaturas da revista Consumidor S.A, editada pelo Idec; e o terceiro lugar: publicações do Idec. Os estudantes podem receber mais informações pelos telefone da ADOC (0xx41) 322-5255 e no Idec (0xx11) 3874-2150.