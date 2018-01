Idec lança cartilha de serviços públicos O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançará amanhã uma cartilha explicativa sobre os serviços públicos. A cartilha será distribuída, gratuitamente, em mais de 10 cidades brasileiras. Em São Paulo, o lançamento oficial será na Favela de Heliópolis, às 10 horas de amanhã, com participação dos técnicos do Idec e de toda a comunidade local. Foram impressas 52 mil cartilhas, visando um trabalho extensivo de divulgação. O portal estadão.com.br dará cobertura ao lançamento, no finanças pessoais. O projeto tem como objetivo conscientizar os consumidores, principalmente os de baixa renda, sobre seus direitos, qualificando-os para atuarem na garantia do acesso aos serviços com qualidade e na defesa de abusos realizados pelas empresas públicas. A publicação traz os endereços das concessionárias de água, luz e telefonia, as agências reguladoras responsáveis por cada setor, além dos telefones e endereços dos Procons de todo Brasil e das entidades de defesa do consumidor, que participam dessa campanha. A cartilha vai explicar o que é serviço público e como ele deve ser prestado, além de oferecer um modelo de carta que pode ser enviada para qualquer concessionária caso o consumidor precise fazer uma reclamação ou uma solicitação. A cartilha também estará disponível no site do Idec (veja o link abaixo), a partir de quinta-feira.