Idec lança cartilha de serviços telefônicos O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou na manhã de hoje uma cartilha para esclarecer os problemas relacionados aos serviços telefônicos no Brasil. A cartilha com o título "Ligados nas Contas Telefônicas" apresenta a relação dos direitos e deveres do consumidor e das empresas do setor. Um total de 35 mil exemplares serão distribuídos nas comunidades carentes das capitais do País. A cartilha descreve a história de uma família de baixa renda e suas dificuldades com relação aos serviços telefônicos e suas dúvidas com relação à cobrança da conta telefônica. Na cartilha estão discriminados todos os serviços que sofrem cobrança pelas empresas. O consumidor encontra endereços e telefones úteis onde poderão realizar suas reclamações. "Nossa intenção é criar uma consciência de direitos do consumidor na famílias de baixa renda", avisa a coordenadora-executiva do Idec, Marilena Lazzarini. A cartilha apresenta também alguns exemplos de cartas de reclamação que pode enviar as operadoras de telefonia e para Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).