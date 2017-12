Idec lança cartilha sobre serviços públicos O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) estará lançando na quarta-feira mais um produto para auxiliar os consumidores que têm problemas com a prestação dos serviços públicos. Desta vez, a entidade preparou a cartilha "Água, Luz, Telefone: nossos direitos". O material será distribuído gratuitamente, na quarta-feira, das 8 às 12 horas, no Terminal da Cia. Paulista de Trens Metropolitanos da Barra Funda, na Rua Mário de Andrade, 684. Quem não participar do lançamento e tiver interesse em adquirir a cartilha poderá fazer o pedido pelo telefone (0XX11) 3872-7188. Para quem mora na capital, existe ainda a opção de ir diretamente ao Idec, na Rua Doutor Costa Júnior, 194, no Parque da Água Branca. De acordo com o Idec, a cartilha deixa claro, de forma simples e didática, os direitos do consumidor sobre os serviços essenciais, privatizados ou não. Esta é a quinta cartilha sobre o tema editada pelo Idec e, pela primeira vez, os três serviços estão concentrados em um mesmo livreto.