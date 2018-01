Idec lança dois guias de defesa do consumidor O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou, na semana passada, dois guias que podem ajudar o consumidor a resolver problemas do dia-a-dia, relacionados a produtos e serviços prestados. Quem quiser conhecer a lei de defesa do consumidor e saber quando estará amparado por ela poderá solicitar o livro Código de Defesa do Consumidor Comentado. Nele, todos os artigos da legislação são detalhados de forma clara para facilitar o entendimento do leitor. Já o outro exemplar - Direitos do Consumidor de A a Z - traz um passo-a-passo sobre o que diz a lei; uma situação ilustrativa; e o que fazer para solucionar seu problema. Além disso, a seção Modelos de Cartas Úteis para o Consumidor ensina como enviar, de forma mais efetiva e eficiente, uma reclamação por escrito ao prestador de serviço. Segundo o Idec, os dois volumes têm uma linguagem simples e ao mesmo tempo informativa. Cada um sai por R$ 18,00 para não-associados ou R$ 16,50 para associados. Os pedidos podem ser feitos por meio do site do Idec (veja link abaixo).