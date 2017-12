Idec lança novo guia de planos de saúde O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançará nesta quinta-feira a segunda edição do Guia de Planos de Saúde. Trata-se de uma versão atualizada e ampliada da publicação divulgada no ano passado. O principal objetivo do guia é ajudar o consumidor a se defender de práticas ilegais cometidas pelas empresas de assistência médica e a entender as regras do setor impostas pela nova legislação do setor. No guia, o consumidor vai encontrar dicas e alertas preparadas com base na experiência de mais de dez anos do IDEC neste assunto. O exemplar traz trinta modelos de cartas para que o conveniado possa solicitar informações ou até formalizar reclamações sobre os mais variados assuntos como: aumentos abusivos, mudança de faixa etária, negativa de atendimento em caso de urgência, interrupção da internação hospitalar, e descredenciamentos em geral. A publicação explica como as mudanças da legislação dos planos de saúde podem afetar a vida dos consumidores. O guia ainda inclui as atualizações da lei 9656/98, com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).