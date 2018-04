Idec lança publicação de educação para o consumo O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e o Instituto Nacional de Metereologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) lançaram ontem um material didático de educação para o consumo. A coleção "Educação para o Consumo Responsável" tem quatro volumes e trata cinco temas: meio ambiente, publicidade, saúde, direitos do consumidor e ética no consumo. Os livros são destinados aos alunos do ensino fundamental. As publicações foram elaboradas com a colaboração de especialistas em educação. Além das informações sobre cada tema, os volumes, todos ilustrados, incluem atividades para os alunos desenvolverem dentro e fora das salas de aulas. Os livros não serão comercializados. O Inmetro cederá gratuitamente as matrizes dos volumes à secretarias e outras instituições ligadas à educação e até para empresas. O Idec espera que o maior número possível de professores receba gratuitamente os volumes da coleção e utilizem esse material para a formação de alunos conscientes do seu papel de consumidores críticos.