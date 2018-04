Idec: mudança unilateral de contrato é abusiva O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) alerta que não pode haver alteração unilateral de contrato. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe esta prática, que ocorre quando o fornecedor do produto ou serviço altera as regras do contrato sem o consentimento do consumidor. O Instituto reitera que a prática é ilegal e, portanto, não precisa ser aceita se o cliente discordar da alteração. Segundo o Idec, algumas empresas ainda ignoram as determinações legais e continuam a adotar tais medidas. Um exemplo recente, ainda de acordo com o Instituto, é o das seguradoras Companhia de Seguros Aliança Brasil S.A. e Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil (Fenabb), ligadas ao Banco do Brasil. Em janeiro deste ano, as duas empresas enviaram correspondência aos usuários do Seguro Ouro Vida - apólice 40 -, a fim de comunicar sua transferência para um novo grupo: o Ouro Vida Grupo Especial. Segundo o Idec, esse novo grupo apresenta outro tipo de cobertura e traz duas desvantagens: a perda do direito à cobertura por invalidez permanente motivada por doença e alteração no reajuste anual dos valores pagos pelos segurados, que passaria a ser por faixa etária. As alterações foram confirmadas pela Assessoria de Imprensa do Banco do Brasil. A Assessoria reiterou também que tal procedimento foi adotado a fim de atualizar os contratos -comercializados entre 1989 e 1998 e com cerca de 400 mil clientes - e evitar um desequilíbrio financeiro nos grupos. Em relação ao reajuste por faixa etária, a empresa informa que sua aplicação deverá ocorrer em abril de 2003 e será diluído nas parcelas. Ainda segundo a Assessoria, o Seguro Ouro Vida - apólice 40 - não pode mais ser encontrado no mercado, pois não acompanhou as mudanças econômicas do País. A Assessoria do Banco confirma o envio de correspondência aos clientes do seguro, mas informa que outra carta será enviada em breve para que o cliente decida se quer aderir ao novo contrato. Quanto às ações contra a alteração do seguro, a Assessoria afirma que os argumentos serão discutidos na Justiça. Idec entra com ação contra seguradoras Para suspender a alteração unilateral do contrato, o Idec entrou com uma ação contra as seguradoras, no dia 26 de março, e aguarda concessão de uma liminar (decisão provisória). Uma decisão favorável beneficiaria apenas os associados do Instituto. De acordo com o Idec, já existe uma liminar de um processo em Minas Gerais que impede a adoção da prática abusiva pela seguradora Companhia de Seguros Aliança Brasil S.A. cujo benefício se estende aos consumidores da região. Outra ação foi movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com a ação proposta à 2ª Vara Empresarial de Falências e Concordatas do Rio, a companhia de seguros Aliança do Brasil, ligada ao banco, encerrou o produto unilateralmente em janeiro deste ano e transferiu os clientes para o seguro Ouro Vida Grupo Especial, com cobertura reduzida e aumento anual por faixa etária. Para os demais consumidores, o Idec aconselha, em primeiro lugar, o envio de uma carta à empresa informando sobre a prática abusiva de mudança unilateral do contrato, com base no artigo 51, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e recusando-se a aceitá-la. O consumidor pode também procurar os órgão de defesa do consumidor. Os endereços da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - estão no link abaixo. Caso o problema não seja resolvido, ainda é possível recorrer à Justiça. Vale lembrar que, nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogada está dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum.