Idec não consegue CPI dos transgênicos O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) não conseguiu convencer os deputados de oposição a apresentarem pedido para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar o apoio do governo aos produtos transgênicos e as autorizações para a comercialização desses produtos. O deputado Fernando Ferro (PT-PE) afirmou que um pedido de CPI dos transgênicos serviria mais para marcar posição política. Isso porque a eficácia seria nula tanto na Câmara quanto no Senado, onde há mais resistências, segundo o deputado. O deputado dispôs-se, entretanto, a apresentar uma Proposta de Fiscalização e Controle (PFC), que, segundo ele, funcionaria como uma espécie de mini CPI, com poderes para convocar os depoentes. Uma minicomissão ficaria encarregada de fazer a compatibilização da legislação sobre transgênicos e elaboraria sugestões ao Executivo sobre procedimentos de rotulagem, comercialização e cultivo. A coordenadora-executiva do Idec, Marilena Lazzarini, disse, na reunião, estar ciente dos limites que a sociedade tem para investigar o assunto. Ela ainda confia que o Congresso, por meio da mini-CPI, investigue a razão de os funcionários do Ministério da Saúde não terem cumprido o dever de retirar das prateleiras de supermercados produtos que estão contaminados com ingredientes transgênicos.