Idec notifica Recarrega Brasil da Telesp Celular O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) notificou ontem a empresa Telesp Celular S.A. a tomar providências para reparar os danos provocados aos consumidores pela publicidade relativa à promoção "Recarrega Brasil", realizada durante a Copa do Mundo. De acordo com o Idec, consumidores foram lesados pela falta de clareza no informe publicitário da promoção. O órgão de defesa do consumidor solicita indenização a esses clientes. Segundo o Idec, a promoção garantia o serviço de identificador de chamadas até a Copa de 2006 ao consumidor que efetuasse o recarregamento no valor de R$ 50,00, R$ 60,00 ou R$ 100,00 durante a Copa de 2002. Normalmente, os clientes da Telesp Celular podem carregar seus aparelhos com créditos de R$ 50,00, R$ 100,00 e R$ 200,00. Para os créditos de R$ 50,00 a validade é de 90 dias. Já para os de R$ 100,00 e R$ 200,00 a validade é de um ano. O Idec explica que, devido à falta de clareza nos anúncios publicitários, muitos consumidores recarregaram seus celulares pré-pagos com créditos no valor de R$ 60,00 e foram surpreendidos com o bloqueio dos créditos trinta dias depois. Segundo o órgão, o anúncio continha a seguinte mensagem: "a opção de recarregamento de R$ 60,00 é promocional e tem validade de 30 (trinta) dias". De acordo com o instituto, os consumidores entenderam que o período se referia à duração da promoção, mas a empresa passou a bloquear os créditos após 30 dias, alegando que a advertência era quanto à validade dos créditos. "As empresas precisam aprender a não iludir o consumidor com informações obscuras", diz Sami Storch, advogado do Idec. A empresa explica, através de sua Assessoria de Imprensa, que os créditos promocionais de R$ 60,00 são válidos por um mês e que o cliente que participou da promoção e teve seu saldo bloqueado poderá utilizá-lo numa próxima recarga. Idec pode entrar na Justiça Os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determinam que as informações na publicidade devem ser claras, corretas e precisas, obrigando o fornecedor e integrando o contrato que venha a ser celebrado. Com base no CDC, o Idec notificou a empresa para que os consumidores que tenham feito o recarregamento no valor de R$ 60,00 tenham direito a um ano para a validade dos créditos. O Idec pleiteia ainda a indenização dos consumidores que, devido à falta de clareza na publicidade da promoção, tenham sofrido perdas e danos de qualquer ordem em razão do bloqueio do serviço. Caso a Telesp Celular não tome providências, o Idec pode mover uma ação na Justiça para reparar os danos da promoção. A Telesp Celular informou, através de sua Assessoria de Imprensa, que ainda não recebeu a notificação e, por esse motivo, não vai comentar o assunto.