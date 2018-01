Idec orienta segurados a não migrarem de plano O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) condenou o teor da Medida Provisória (MP) que altera a lei de planos de saúde, publicada no final do mês passado. O Idec recomenda que os conveniados não optem pela adaptação dos seus contratos antigos, anteriores a 1999, para as novas regras, pois é melhor ficar sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regula a relação com as operadoras nos contratos antigos. O órgão teme as conseqüências para o consumidor das determinações da Agência Nacional de Saúde (ANS), apresentadas de forma genérica na MP. "A nova MP fere três princípios: da eqüidade, da universalidade e da integralidade. Ou seja, não dá o mesmo tratamento, condição de acesso e cobertura completa a todos. Ao contrário, restringe ainda mais o atendimento", afirma Karina Rodrigues, advogada do Idec. "Por enquanto, o melhor a fazer é esperar que a ANS esclareça todos os pontos da MP", completa. Os pontos prejudiciais apontados pelo Idec são os seguintes: - ANS pode criar planos mais subsegmentados que restrinjam ainda mais a cobertura. Hipótese: segurado com direito apenas a tratamento de doenças cardíacas; - falta de clareza da MP. Devido a termos genéricos no texto, o Instituto elabora documento para que a ANS esclareça ponto a ponto o seu teor; - serviço de assistência com abrangência geográfica. Portanto, se o consumidor precisar de um serviço inexistente na região de cobertura do seu plano, ficará sem atendimento; - data limite até dezembro de 2003 para migração dos contratos antigos para novos. Após esta data, o consumidor deverá negociar livremente com a operadora; - plano especial de adesão a contrato adaptado. Não há informações claras sobre as condições de acesso que inviabilizem a cobertura, o porcentual de aumento e critérios para os reajustes por faixa etária. Uma das medidas do Instituto, em conjunto com outras entidades de defesa do consumidor, usuários, médicos e demais profissionais da área da saúde, será o envio de um documento aos parlamentares exigindo que a MP não seja convertida em lei. E, em protesto, realizará um ato público no próximo dia 28, ao meio-dia, em frente ao Congresso Nacional, em Brasília.