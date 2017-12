Idec: orientação sobre energia elétrica O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) realiza na próxima quarta-feira, dia 11 de julho, das 12 às 15 horas, na sede do Instituto, um mutirão para atender os consumidores que têm problemas relacionados ao plano de racionamento de energia elétrica: metas de consumo erradas, solicitações de revisão de metas para casos excepcionais não atendidas, entre outros. Os interessados deverão comparecer à sede do Idec levando cópias das contas de luz e dos documentos que comprovem a situação de exceção ou o seu problema. Todos esses documentos serão entregues pela coordenadora-executiva do Idec, Marilena Lazzarini, ao coordenador da Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGCE), Pedro Parente. "Exigiremos do governo soluções para os diversos problemas enfrentados pelo consumidor. As concessionárias não estão respeitando as regras estabelecidas pela Câmara de Gestão da Crise de Energia", diz Lazzarini. Nas últimas semanas o Idec recebeu inúmeras reclamações de consumidores que procuraram as concessionárias. Mesmo com a apresentação de documentos que compravam a condição de excepcionalidade, muitos não tiveram a meta de consumo revista. Os consumidores que não puderem comparecer à sede do Idec, na Rua Dr. Costa Jr., 194 - Água Branca, podem enviar os documentos através de fax e e-mail.