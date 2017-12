Idec: produção de soja transgênica é crime A coordenadora do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Marilena Lazzarini, disse há pouco que o Ministério da Agricultura está incitando os produtores a praticar crime quando diz que o registro de soja transgênica da Monsanto será liberado na segunda-feira. Segundo ela, há duas medidas legais impedindo o plantio e a comercialização de grão geneticamente modificado no Brasil: uma decisão judicial sobre medida cautelar do Tribunal Regional Federal e uma decisão de primeira instância civil pública. Marilena participa neste momento de um ato de protesto contra a liberação da soja transgênica da Monsanto em frente ao Ministério da Agricultura, em Brasília. O ato é pacífico. Os manifestantes fizeram há pouco o atropelamento simbólico do governo e queimaram placas com os dizeres Rima (Relatório de Impacto Ambiental), estudo que não foi entregue pela empresa e que é exigido por lei para a liberação do plantio. A coordenadora do Idec terá hoje à tarde encontros com representantes do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente para discutir a questão dos transgênicos. O Idec pretende fazer uma campanha de boicote às empresas que insistem em cultivar grãos modificados no Brasil.