Idec: queda na tensão está afetando aparelhos Muitos consumidores têm percebido alterações no desempenho de seus aparelhos elétricos e eletroeletrônicos. O chuveiro não esquenta tanto, o ferro elétrico está mais frio que de costume, as lâmpadas fluorescentes estão mais fracas e o secador de cabelos não trabalha na sua potência máxima. Antes de pensar em consertá-los, certifique-se de que a distribuidora na área onde mora não baixou a tensão de energia elétrica, o que, na prática, enfraquece o desempenho dos aparelhos. Esta informação é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Segundo o Instituto, caso o consumidor perceba estas alterações, deve procurar a distribuidora para verificação do nível de tensão. A Resolução 19, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), de 26 de junho de 2001, autoriza uma redução de no máximo 5% no nível de tensão para não comprometer o uso dos aparelhos que deveriam estar adaptados a esta mudança, sem alteração no seu desempenho. O nível padrão é de 127 volts. O Idec acusa a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de não acompanhar a qualidade de tensão elétrica oferecida pelas distribuidoras às residências. Consumidor pode pedir verificação de tensão Para compensar a perda de desempenho dos aparelhos, é necessário aumentar o tempo de uso ou substituir por outro de maior potência. Desta forma, de acordo com o Idec, a economia pode ser nula ou o consumo de energia pode aumentar. O engenheiro do Instituto, Marcos Pó, afirma que esta queda de tensão tem preocupado os consumidores. "Na ouvidoria da Aneel, existem 140 mil reclamações. As pessoas estão mais atentas e, se não há fiscalização, o fornecimento apresenta problemas." Marcos explica que a queda na tensão pode danificar aparelhos a motor como geladeira e máquina de lavar roupas. "O motor funciona por mais tempo, no caso da geladeira, até o termostato chegar à temperatura desejada. Trabalha por mais tempo e com mais aquecimento, o que acaba forçando seu desempenho." Ainda segundo ele, aparelhos que se adaptam a uma faixa ampla de tensão como videocassete, televisor e computador podem não funcionar direito se a quantidade de energia cair muito e comprometer algumas funções. Para ter seu problema resolvido, ele aconselha chamar a distribuidora para ser feita a verificação. No site do Idec (veja no link abaixo) há um modelo de carta para que o consumidor faça o seu pedido à empresa pelo correio. Caso nada seja constatada nenhuma alteração, o consumidor deve pagar uma taxa de serviço que, no caso da Eletropaulo, varia de R$ 2,90 a R$ 4,80. A empresa tem 30 dias para responder se está respeitando o limite estabelecido pela Resolução da GCE.