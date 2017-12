Idec: radiação do celular prejudica a saúde? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que o consumidor terá de esperar até 2003 pela primeira pesquisa que visa responder se a radiação eletromagnética emitida pelos celulares faz mal à saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pretende divulgar nesse ano um estudo que procurará esclarecer a polêmica. Segundo o professor de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Álvaro de Salles, dependendo da quantidade de radiação absorvida pelo corpo humano, o usuário poderá desenvolver doenças como glaucoma e catarata. "Os riscos a longo prazo, como o desenvolvimento de tumores cancerígenos, é que ainda não foram comprovados e serão o principal tema de investigação por parte da OMS", acrescenta. Um estudo, porém, feito com 420 mil pessoas na Dinamarca concluiu que a radiação dos aparelhos não causa câncer no cérebro nem leucemia. A pesquisa, que ainda não é definitiva porque os participantes deveriam utilizar o celular por mais de dez anos, assegura que a quantidade de radiação em microondas emitida pelos aparelhos é insuficiente para provocar a formação de tumores. Antenas são receptoras de ondas eletromagnéticas De acordo com Salles, o problema da radiação começa já na concepção do aparelho. "As antenas dos celulares são uma adaptação das antenas utilizadas em rádios portáteis, ou seja, elas não foram feitas para emitir ondas eletromagnéticas e sim, para apenas recebê-las". O ideal seria uma antena bidirecional. Assim, a radiação seria emitida apenas na direção contrária à cabeça do usuário (as antenas comuns emitem radiação em todo o entorno da cabeça), o que diminuiria em até dez vezes a absorção das ondas eletromagnéticas, segundo Salles. Outro pesquisador da área, o professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Vitor Baranauskas, concorda com a afirmação. "As antenas dos aparelhos não são adequadas. O aparelho, no geral, já é uma somatória de defeitos e quem paga é o consumidor". Para setor de telefonia, radiação não agride a saúde De acordo com pesquisa feita pelo Idec, os fabricantes falam pouco sobre radiação nos manuais dos aparelhos e menos ainda quando são indagados sobre o assunto. Os técnicos do Instituto enviaram um questionário para sete empresas, mas só três responderam: Gradiente, Nokia e LG. As duas últimas afirmaram que participam de estudos sobre os efeitos da radiação e que seus aparelhos estão de acordo com norma da Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP, abreviação do nome em inglês). Já a Gradiente alegou que somente seu departamento técnico poderia responder quanto aos níveis de radiação. As outras empresas pesquisadas que não responderam ao questionário do Idec são Motorola, Qualcomm, Ericsson e Samsung. Consumidor deve se prevenir Enquanto o cenário permanece indefinido, o consumidor deve ter cautela. Confira algumas recomendações preventivas: - usar o celular o menos possível; - manter o aparelho o mais longe que puder da cabeça. Não esquecer de puxar completamente a antena antes de ligá-lo; - estudos desaconselham o uso de celular por crianças e jovens de até 16 anos. O departamento de saúde britânico recentemente obrigou os fabricantes de celular a informarem os consumidores, por meio de folhetos, sobre esse risco; - antes de comprar um celular, fazer uma pesquisa para saber qual modelo tem o menor nível de SAR, ou seja, os que emitem menos radiação. É importante ficar atento à embalagem e ao manual dos aparelhos, que devem ter essas informações. Segundo a assessoria da Anatel, a partir do dia 12 de outubro deste ano, essas informações precisam constar nos manuais e embalagem; - se possível, usar o fone de ouvido ou o recurso de viva-voz; - não usar o aparelho em automóveis. Como os carros são metálicos, o celular opera na máxima potência. Isso quer dizer que a radiação emitida é maior, o que, além da saúde, também pode ocasionar problemas na comunicação entre o celular e a torre de transmissão, e diminuir a potência da bateria.