Idec realiza curso sobre pagamento de dívidas O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) realizará no próximo dia 7 de maio o curso: "Defenda-se dos abusos nas cobranças de dívidas". O evento acontecerá na sede do Idec, rua Dr. Costa Júnior, 194, na Barra, zona Oeste de São Paulo. De acordo com o Idec, o objetivo do curso é orientar o consumidor a negociar suas dívidas sem pagar juros e taxas abusivas. Entre os temas abordados estão direitos do consumidor endividado e planejamento das finanças pessoais. Os advogados do Idec apresentarão exemplos práticos de casos de pessoas com dívidas e depoimentos de consumidores que conseguiram resolver seus problemas baseados nos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A inscrição custa R$ 60 para os consumidores em geral e R$36 para associados do Idec e estudantes e pode ser feita através do e-mail cursos@idec.org.br.