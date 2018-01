Idec realiza hoje mutirão de planos de saúde O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) realiza hoje em sua sede na rua Doutor Costa Júnior, 194, Água Branca, zona Oeste, um mutirão para atender aos consumidores que têm dúvidas sobre planos de saúde. As portas do Idec estarão abertas para o público em geral, das 11 horas às 16 horas. Os interessados deverão levar seus contratos com as administradoras de planos de saúde para discutir os aspectos de todos os contratos do mercado. "Este tem sido o tema com o maior número de solicitações por parte dos associados do Idec e a idéia do mutirão é ampliar o atendimento à população como uma forma de lembrar os 11 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor", explica Marilena Lazzarini, coordenadora-executiva do Idec. Os consumidores serão atendidos por técnicos do Idec e aqueles que se associarem, receberão gratuitamente o Guia dos Planos de Saúde editado pelo Idec.