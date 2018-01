Idec realiza mutirão de planos de saúde amanhã Amanhã, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) fará um mutirão para esclarecer dúvidas sobre os planos de saúde. Desde o início do ano passado, as empresas de assistência médica vêm liderando o ranking do número de consultas ao setor de atendimento do instituto. Em outubro, das 8.750 ligações, 26% - ou 2.275 - foram destinadas a esse segmento. A questão também tem destaque no Procon-SP. Ocupa o segundo lugar na lista de reclamações, com 8.628 queixas de janeiro a setembro, perdendo apenas para telefonia. O mutirão do Idec será realizado em São Paulo, das 11 às 19 horas, no térreo do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073). A advogada do Idec Karina Rodrigues pede aos interessados que levem os contratos do plano para esclarecer as dúvidas. Caso já tenham enviado carta de reclamação à empresa, devem levá-la como comprovante. Quem tem problemas com reajuste por faixa etária deve estar com os boletos bancários em mãos e o contrato antigo, ou seja, aquele anterior ao reajuste. Na ocasião, serão entregues mais de 40 modelos de carta para quem quiser escrever para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou para as operadoras.