Idec realizará hoje mutirão para consumidores O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) está completando 15 anos de atividades nesse mês de agosto e vai aproveitar a data para realizar um mutirão de orientação para consumidores que enfrentam problemas com as empresas de planos de saúde, telefonia e bancos. O evento vai acontecer na hoje nas galerias do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2.073, Jardim Paulistano, zona Sul, das 11 às 19 horas. Os advogados do Idec vão atender, gratuitamente, os consumidores que têm reclamações e dúvidas referentes aos três temas. Os interessados devem levar contratos ou documentos que facilitem a identificação do problema. O Instituto também vai distribuir cartilhas da série Defenda-se, com informações sobre os principais direitos do consumidor relacionados com estes assuntos.