Idec realizará manifestação contra planos de saúde O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em conjunto com várias entidades médicas e da sociedade civil, realizará na próxima terça, 4 de junho, um protesto contra os abusos das administradoras de planos de saúde. O protesto marca os quatro anos da regulamentação do funcionamento dos planos de saúde. A manifestação será realizada no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista, próximo à estação de metrô Trianon-MASP, a partir do meio-dia. Os advogados do IDEC recolherão assinaturas para enviar à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) um abaixo-assinado que pede a abertura das planilhas de custos das administradoras de planos de saúde. Também será possível aos consumidores registrarem denúncias contra os abusos cometidos pelas administradoras de convênios de saúde. Além do Idec, a manifestação será organizada pelas seguintes entidades: Fórum Nacional de Acompanhamento da Regulamentação dos Planos de Saúde, Fórum Nacional de Entidades de Defesa dos Portadores de Patologias e Deficiências, Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Fórum de ONGs/AIDS do Estado de São Paulo, Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/SP, Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRM).