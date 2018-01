Idec: relações de consumo podem melhorar mais Em comunicado oficial à imprensa, por ocasião do aniversário de dez anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que, apesar de todas as melhorias conquistadas desde a criação do Código, ainda há muito a ser feito em defesa do consumidor. Para isso, o Instituto acredita que são necessárias políticas adequadas do governo, vontade do setor produtivo de se adequar ao CDC e a conscientização do consumidor. O Idec aponta como principal melhoria nas relações de consumo decorrentes da criação do CDC o estabelecimento de regras que colaboraram para equilibrar as posições de desigualdade entre fornecedor e consumidor. Segundo o órgão, no que diz respeito às batalhas jurídicas, por exemplo, o Código facilitou a propositura de ações judiciais. Seus dispositivos legais prevêem a inversão do ônus da prova a favor do consumidor; a responsabilidade objetiva do fornecedor, que independe da existência de culpa, da isenção de custas e quaisquer outras despesas processuais; e o cumprimento forçado da obrigação para satisfazer o consumidor. O Idec cita ainda outras vitórias relevantes para os cidadãos por conta da criação do Código. Entre elas estão o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor; o estabelecimento dos direitos básicos à vida, à saúde e à segurança contra produtos e serviços perigosos e nocivos; o direito à educação, à liberdade de escolha e à informação; e a proteção contra cláusulas contratuais, práticas e publicidades abusivas. Como contribuição para a educação do consumidor, o Idec já produziu mais de dez livros divulgando e esclarecendo os direitos previstos no CDC e na legislação correlata, além de explicar como ocorre a aplicação dessas leis na Justiça e os caminhos para exigir o seu cumprimento. O Instituto também criou uma série de cartilhas gratuitas sobre variados temas, como alimentos, bancos, serviços públicos e transgênicos. Informações sobre os direitos do consumidor e sobre o próprio Instituto podem ser obtidas também no site do Idec (veja link abaixo).