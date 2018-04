Idec: Telesp Celular veiculou propaganda danosa O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) notificou a Telesp Celular para que tome providências para reparar os danos provocados aos consumidores pela publicidade relativa à promoção Recarrega Brasil, realizada durante a Copa do Mundo. O problema estaria na falta de clareza do informe publicitário. A promoção garantia o serviço de identificador de chamadas até a Copa de 2006 para quem recarregasse o pré-pago com valores de R$ 60,00, R$ 100,00 ou R$ 200,00. No caso dos dois valores maiores, que existem em circunstâncias normais, os créditos têm validade de um ano. No entanto, o cliente que optou pelo recarregamento de créditos no valor de R$ 60,00 foi surpreendido pelo bloqueio deles depois de 30 dias. O Idec estuda a possibilidade de entrar na Justiça, pois, de acordo com os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, as informações na publicidade devem ser claras, corretas e precisas. O órgão também está pleiteando a indenização dos consumidores que tenham sofrido perdas e danos de qualquer ordem em razão do bloqueio do serviço. A Telesp Celular já recebeu a notificação do Idec e está analisando as considerações. Tão logo tenha uma posição sobre o assunto, a empresa deverá se pronunciar.