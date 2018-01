Idec: teste revela soja transgênica em 8 produtos Mais um teste do Instituto Brasileiro do Consumidor (Idec) revelou a presença de produtos transgênicos - modificados geneticamente - nos supermercados. O novo teste com 26 alimentos encontrados no mercado brasileiro, sendo 22 nacionais e 4 importados, constatou a presença de soja transgênica em oito produtos. Apesar de proibidos, eles estão expostos nas prateleiras dos supermercados de todo o País. No ano passado, o Idec testou 31 alimentos e encontrou ingredientes transgênicos em 11. O segundo teste, divulgado recentemente pelo Idec, confirmou a presença da soja modificada Roundup Ready em oito alimentos, cinco dos quais haviam apresentado o mesmo resultado no ano passado. Os reincidentes são: o alimento à base de proteína de soja isolada ProSobee, o macarrão instantâneo sabor galinha Cup Noodles, o alimento infantil à base de leite e soja Nestogeno com Soja, o alimento à base de soro de leite Supra Soy e a sopa sabor Creme de Milho Verde Knorr. Os demais alimentos com ingredientes alterados são: mistura de cereais In Natura, fórmula infantil à base de proteína e soja Aptamil Soja 1, e broinha de milho Yoki. Veja a fotografia da embalagens desses produtos no link abaixo. Riscos do consumo Os transgênicos são produtos criados em laboratórios com a utilização de genes de espécies diferentes. O grande problema é que ninguém sabe ainda quais as conseqüências do consumo deste tipo de alimento à saúde humana, nem seus efeitos no meio ambiente, além das implicações para a agricultura. Baseada nesse desconhecimento, uma decisão judicial da 6a. Vara do Distrito Federal proibiu o plantio com fins comerciais e a venda desses produtos até que seja feita uma avaliação mais aprofundada sobre os riscos dos transgênicos.