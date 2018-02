Idec: transgênicos podem ser liberados O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) alerta para as novas medidas ainda este ano sobre a liberação dos organismos geneticamente modificados no País. As incertezas em relação às possíveis ameaças que os transgênicos podem causar mal à saúde e ao meio ambiente preocupam o Instituto. A primeira medida será a aprovação de um projeto de lei substitutivo pela Comissão Especial dos Transgênicos da Câmara dos Deputados que, segundo o Idec, coloca em risco direitos já consagrados pela legislação brasileira aos consumidores e ao meio ambiente. De acordo com o Instituto, o projeto de lei concederia, por exemplo, plenos poderes à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para liberar os transgênicos. Com isso, a CTNBio poderia autorizar a liberação até para os organismos modificados que não tenham passado pelo estudo prévio de impacto ambiental. Isso, na opinião da entidade de defesa do consumidor, facilitaria a introdução desses produtos no País mesmo sem o estudo aprofundado de seus riscos ao meio ambiente e à saúde humana. A lei em vigor atualmente responsabiliza os órgãos ambientais, e não a CTNBio, pelo controle desse tipo de aprovação. A competência cabe a órgãos como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Por isso, o Idec considera esta alteração um retrocesso. Caso seja aprovado pela Comissão, o projeto seguirá para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Ação sobre transgênicos No próximo dia 25 de fevereiro, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1a. Região do Distrito Federal decidirá sobre a ação civil pública que proibiu a comercialização e o plantio dos transgênicos no país. Segundo a ação, proposta pelo Idec, a liberação de espécies transgênicas apenas poderia ser admissível depois que fossem feitos estudos sobre os seus riscos ao meio ambiente e à saúde humana. E, caso a Justiça decida pela liberação, a ação pede que os produtos com substâncias geneticamente modificadas tragam esta informação no rótulo, conforme manda o Código de Defesa do Consumidor. Licenciamento ambiental O Idec informa ainda que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) deverá aprovar uma resolução que estabelece critérios para o licenciamento ambiental dos organismos modificados. O documento reunirá os procedimentos necessários para analisar se determinada variedade transgênica de milho ou de soja pode ser liberada, e regulamentará a necessidade de haver estudo prévio de impacto ambiental para a liberação. A decisão do órgão deve ocorrer na reunião ordinária prevista para o dia 28 de março.