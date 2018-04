Idec vai à Justiça contra seguro anti-apagão O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) vai entrar com uma ação civil pública contra a cobrança do seguro anti-apagão no valor de R$ 0,0049/Kwh e da reposição de perdas sofridas pelas concessionárias no percentual de 2,9%, caso sejam aprovadas pelo Congresso Nacional. De acordo com o Idec, as medidas impostas pela Medida Provisória (MP) 14, de 21 de dezembro de 2001, representam uma ofensa aos direitos dos cidadãos. Além de ação judicial, o Idec divulgará a relação dos parlamentares que votaram pela aprovação da MP do setor elétrico. O seguro anti-apagão é uma taxa que deverá ser cobrada nas contas de energia para ser usada na construção de usinas termelétricas, como medida preventiva para eventuais novas crises de energia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a Medida Provisória do setor elétrico que cria um reajuste extra nas tarifas de energia para compensar as perdas das distribuidoras contra o racionamento. As contas dos consumidores residenciais e rurais serão reajustadas em 2,9% e as das empresas, em 7,9%. O prazo médio de vigência do reajuste será de seis anos. Movimento das Donas de Casa também vai à Justiça O Movimento das Donas de Casa de Minas ingressa na Justiça Federal, na semana que vem, com uma ação civil pública para tentar derrubar a decisão do governo de cancelar o subsídio a consumidores de energia elétrica que continuam fazendo economia e de instituir o seguro anti-apagão. Segundo o advogado mineiro Délio Malheiros, um dos autores da ação, o fim do bônus significará um aumento de até 290% nas contas de luz.