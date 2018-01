IdeiasNet estréia hoje na Bovespa As ações da IdeiasNet estreiam hoje, às 14 horas, no pregão da Bovespa. A holding, que possui investimentos em 17 empresas de Internet, será a primeira "ponto.com" a ser negociada no mercado brasileiro. Os investidores apostam no grande potencial da Internet no mercado. De acordo com o presidente da companhia, Cassius Schymura, o processo de oferta inicial de ações da empresa foi fechado no último dia 31 de maio. Foram 3 milhões de ações ordinárias - ON, com direito a voto - ofertadas, ao preço de R$ 11,00 por ação, totalizando R$ 33 milhões. O valor de mercado estimado da companhia, segundo o presidente da IdeiasNet, é de US$ 60 milhões a US$ 80 milhões. O nome de pregão é "IDEIASNET" e o código de negociação é "IDNT". Todas as ações componentes do atual capital social participarão em igualdade de condições de eventuais benefícios que vierem a ser aprovados. As informações foram divulgadas pela Bovespa.