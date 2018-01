IdeiasNet planeja emitir ações A holding IdeiasNet, que possui investimentos em 17 empresas de Internet, pretende abrir seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O lançamento inicial deve ser de 3 milhões de ações ordinárias. Se a operação for concretizada, a holding será a primeira empresa de Internet a abrir capital no Brasil. Os investidores apostam no grande potencial da Internet no mercado. O diretor de Mercado de Capitais do Banco BBA Creditanstalt, Pérsio de Souza, que coordena a operação, aposta no setor de tecnologia, no médio e longo prazo. Segundo Fernando Iunes, responsável pelo setor de Renda Variável do BBA, essa emissão inicial corresponderá a 21% do capital da empresa depois da abertura. O fechamento do livro será no dia 31, e, se tudo correr bem, a empresa começará a ser negociada na bolsa na primeira semana de junho, sob o código IDNT-3. As ações serão ofertadas a um preço inicial de R$ 10,00 a R$ 13,00, o que corresponde a um aporte de capital de R$ 30 milhões a R$ 39 milhões. O valor de mercado estimado da companhia, segundo o presidente da IdeiasNet, Cassius Schymura, é de US$ 60 milhões a US$ 80 milhões.