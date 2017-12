Ideiasnet reduz prejuízo no terceiro trimestre No terceiro trimestre deste ano, a IdeiasNet reduziu seu prejuízo em 60% na comparação com o segundo trimestre deste ano, atingindo R$ 1,958 milhão. O diretor de Relações com Investidores da empresa, Rondon Pacheco, afirmou que, em junho, apenas cinco companhias nas quais a IdeiasNet investe estavam gerando receita. Agora, 11 dos 18 sites já têm faturamento. "A expectativa é que todas estejam gerando receita até o fim do ano." A receita combinada das companhias da IdeiasNet somou R$ 1,424 milhão nos primeiros nove meses do ano. Durante o terceiro trimestre, três sites da incubadora atingiram o ponto de equilíbrio em seus resultados. A expectativa é que outros três cheguem a essa condição nos próximos seis meses. Além do início da maturação dos investimentos da IdeiasNet, o balanço da empresa neste trimestre livrou-se de uma despesa decorrente da oferta inicial de ações ocorrida em junho, no valor de US$ 1,9 milhão. A IdeiasNet é a única empresa de Internet que possui ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A companhia também teve um resultado financeiro positivo, de R$ 650 mil, por conta das aplicações do caixa. Atualmente, a IdeiasNet possui em caixa R$ 14 milhões. Segundo Pacheco, os recursos serão usados para o desenvolvimento das companhias que já receberam investimentos. A IdeiasNet fará novos aportes em suas empresas de forma seletiva. Isso significa que os projetos desinteressantes deixarão de receber capital. É o caso da Gilbraltar. Em outubro, a empresa anunciou o fim das operação do leilão de sites.