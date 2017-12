Idiomas: cursos intensivos de inglês em julho O inglês continua sendo a opção mais procurada por quem deseja aprender um segundo idioma. Os cursos intensivos são uma opção para quem deseja aprender noções básicas a língua inglesa em um mês. Os cursos intensivos permitem o aluno aprender um estágio que, normalmente, se realiza entre quatro e seis meses, apenas no mês de julho com mais aulas ao longo da semana, completando a carga horária normal. O curso é considerado ideal para alunos que pararam de estudar o idioma por motivos, como falta de tempo ou trabalho, e pretendem recuperar o tempo perdido. O intensivo também é indicado para pessoas que precisam viajar, realizar um curso fora do país ou para quem precisa realizar um teste profissional e fazer apresentações em inglês. A Agência Estado pesquisou alguns dos cursos intensivos de inglês mais conhecidos do mercado. Entre elas, aparecem institutos antigos e renomados, e também algumas escolas mais novas e mais baratas. Mas vale lembrar que há centenas de cursos no Brasil, e que, portanto, a escolha não deve se restringir à lista abaixo. Use-a como uma referência, um termo de comparação. Veja abaixo as opções de cursos, carga horária e preços pesquisados: CEL-LEP O CEL-LEP atua desde 1967 na área de ensino de línguas. A metodologia da instituição é baseada na produção oral. As equipes de desenvolvimento de cursos do CEL-LEP criam e atualizam materiais para uso em classe, laboratório, computador e vídeo, além de exercícios e atividades de reforço. Todos os alunos têm acesso aos recursos e materiais do CEL-LEP, como aulas especiais, laboratórios e biblioteca. No curso intensivo, o aluno terá disponível o nível básico em 80 aulas que são ministradas em 20 dias. O início é no dia 2 de julho e vai até o 30 julho. O intensivo será realizado em três períodos: manhã, tarde e noite e custa R$ 1.236,00. O curso estará disponível nas unidades de São Bernardo do Campo, Brigadeiro, Brooklin, Jardins, Pacaembú, Vila Mariana, Santo André, Campinas, Santana, Paulista e Santo Amaro. CNA O CNA possui mais de 300 unidades em todo Brasil e oferece laboratórios multimídia, com computadores conectados à Internet e softwares de ensino de idiomas. Programa viagens de turismo e cursos no exterior, além de retiros de imersão lingüística em hotéis-fazenda. Entre os recursos paralelos, os alunos dispõem de videoteca, aulas com música e professores especializados à disposição para consultas. Os cursos do CNA são oferecidos para adultos, crianças e adolescentes. O Intensivão do CNA será realizado no mês de julho terá o curso nos níveis básico I e II e pode ser realizado em três sistemas. O primeiro é de 16 aulas com duração de 2h45min, distribuídos em 4 aulas por semana. O segundo é o de 13 aulas com duração de 3h15 e 3 aulas por semana. O último esquema será divido em 20 aulas de 2 horas cada, distribuídos em 5 dias da semana. O valor do curso é de R$ 518,40. Cultura Inglesa A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa é uma das mais tradicionais de São Paulo. A instituição possui15 filiais. Todas as escolas oferecem laboratórios de atividades multimídia, com vídeos, músicas e computadores com acesso à Internet. A Cultura Inglesa também promove intercâmbios culturais entre o Brasil e Grã Bretanha com peças teatrais, músicas, exposições, sala de café e artes plásticas. A Cultura Inglesa preparou alguns cursos intensivos e recreativos para as férias de julho 2001. O curso intensivo é dirigido para alunos que pretendem treinar a conversação e relembrar conceitos. O intensivo terá quatro aulas semanais de 200 minutos cada. Toda a matéria ministrada nos seis meses do estágio será aplicada apenas no mês de julho. Nesta temporada serão oferecidos os cursos Básico I e II, pré-intermediário, intermediário e avançado. O curso sai por R$ 500,00 à vista. As crianças de 7 a 10 anos também podem estudar nas férias. Trata-se de um curso recreativo de 10 horas/aula que servirá para incentivar as crianças a utilizarem o inglês para situações cotidianas. O curso terá uma série de atividades lúdicas, artes plásticas, teatro e música e custa R$ 200,00 à vista. União Cultural Brasil-Estados Unidos A União Cultural permite ao aluno vivenciar situações como se estivesse no exterior por meio de salas temáticas. No ambiente Aeroporto, por exemplo, o aluno pode experimentar situações em inglês como se estivesse em um aeroporto dos EUA. Na sala Tech, os alunos são divididos em grupos para pesquisar na Internet, ler livros, assistir vídeos, ouvir músicas e discutir sobre temas atuais. O aluno também tem à disposição o Global Learning Center, um espaço com mais de 30 computadores, acesso gratuito à Internet, unidades de vídeo e áudio. A escola conta ainda com a biblioteca com uma coleção especializada de 2 mil itens sobre a cultura americana. Os cursos intensivos serão ministrados nos níveis básico, intermediário e avançado. As aulas de 3h15 serão de segunda a quinta-feira, entre os dias 3 e 31 de julho. O curso custa R$ 495,00 e pode ser pago em duas vezes sem juros. Wizard A rede Wizard conta com 800 unidades no Brasil. As escolas oferecem, além das aulas regulares, atividades em home theater, com vídeos, laboratório de multimídia, com computadores que dão acesso à Internet e biblioteca virtual, laboratórios de áudio, biblioteca, jogos e cursos no exterior em unidades próprias em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a diretora pedagógica e geral da rede Wizard, Simira Molina, os preços variam de acordo com a localização das escolas, já que existem várias modalidades e serviços diferenciados. "A Wizard utiliza um metódo de conversação e fluência verbal imediata", explica. O curso intensivo da rede começa a ser realizado na primeira semana de julho. A carga horária é de 36 horas. São 4 aulas semanais com 2 horas cada. Yázigi Internexus As escolas do Yázigi Internexus oferecem aos seus alunos centrais de tecnologia em informática, conhecidas como Student Learning Station, com computadores conectados à Internet para pesquisas e estudos. As bibliotecas com recursos de áudio e vídeo também são ferramentas essenciais para a formação dos estudantes. Os cursos superintensivos do Yázigi serão feitos durante o mês de julho, 5 vezes por semana em 3 horas diárias. A média do preço do curso em São Paulo é de R$ 589,50, dependendo da região da escola que oferece o curso. A escola está oferecendo um curso intensivo de dois meses que é realizado 2 vezes por semana em 2 hora e meia de aula diárias ou em 3 vezes por semana em aulas com duração de 1 hora e meia. O custo médio do curso em são Paulo é de R$ 1 mil, que pode ser parcelado em 2 vezes. Contatos: CEL-LEP - (0xx11) 3814-2822 CNA - 0800-161744 Cultura Inglesa - (0xx11) 3814-4155 União Cultural Brasil Estados Unidos - 0800-126474. Wizard - 0800-556999 Yázigi Internexus - (0xx11) 3399-4802