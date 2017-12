Idiomas de comunidades de tradição no Brasil Além do inglês, os idiomas espanhol, alemão, japonês, francês e italiano também são bastante procurados por pessoas que querem ter um diferencial em seu currículo. Os países onde essas línguas são faladas oferecem muitas oportunidades para estudar e muitas de suas empresas estão presentes no Brasil. Especialmente para quem já domina o inglês, conhecer um desses idiomas pode ser muito vantajoso. Além disso, muitos descendentes de imigrantes interessam-se pelo conhecimento da língua dos seus antepassados. Como as comunidades de italianos, japoneses, espanhóis e alemães são bastante numerosas, a procura por cursos desses idiomas também é grande. O mesmo ocorre com línguas mais raras, mas com colônias importantes no Brasil, como chinês, hebraico, árabe, russo, entre outros. Veja em matéria a seguir como aprender línguas menos procuradas. A presença estrangeira cresceu muito nos últimos anos A importância econômica de empresas estrangeiras e do comércio internacional cresceu muito nos últimos anos. Os Estados Unidos continuam sendo os maiores investidores estrangeiros do país, mas a Espanha respondeu, no ano passado, por 21,3% dos investimentos diretos estrangeiros, segundo dados do Banco Central (BC). Só a compra do Banespa pelo espanhol Santander no final do ano passado representou 60% do total de capitais da Espanha que entraram no Brasil em 2000. Ainda segundo dados do BC, a França foi responsável por 8,2% dos investimentos diretos com valor acima de US$ 1 milhão em 2000. A Alemanha, por sua vez, tem, só na Grande São Paulo, mais de 800 empresas, segundo informações do Instituto Goethe. Há diversas escolas que oferecem cursos de espanhol, alemão, japonês, francês e italiano. No entanto, apenas algumas são reconhecidas pelos países de origem da língua. Veja abaixo quais são as instituições em São Paulo que ensinam os idiomas e são reconhecidas por governos estrangeiros e abriram matrículas para turma de agosto. Aliança Cultural Brasil-Japão A Aliança Cultural Brasil-Japão oferece cursos de japonês para todos os níveis de conhecimento. O custo do curso regular básico, por módulo, é de R$ 411,20 e pode ser parcelado em até 6 vezes de R$ 68,80. Cada módulo do curso de japonês tem 45 horas-aula e tem duas aulas semanais de 1 hora e 15 minutos cada. Os cursos regulares intermediários e avançados custam R$ 619,00 e podem ser pagos em até 6 vezes de R$ 103,20. Já os cursos juvenis saem por R$ 262,00 e podem pagos em até seis vezes. A principal dificuldade de se aprender o idioma japonês é a utilização da escrita, que é bastante complexa, e a falta de convívio com a língua. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelos telefones das filiais: (0xx11) 278-9164/ 279-9998/ 279-6630/ 278-0543/ 3815-3446. Aliança Francesa Os cursos regulares da Aliança Francesa começam no próximo dia 6 de agosto. Os alunos que se matricularem até o dia 31 de julho concorrem a uma passagem para Paris pela empresa Air France. O curso regular de francês pode ser realizado em sete semestres. O curso regular de francês para iniciantes custa, por semestre, R$ 868,55, divididos em cinco vezes de R$ 173,71. A taxa de matrícula custa R$ 97,00. A Aliança Francesa possui bibliotecas multimídia e facilita a realização de estudos na França, para alunos e também para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone 0800-550000. Colégio Miguel de Cervantes O Colégio Miguel de Cervantes oferece cursos de espanhol no período noturno e aos sábados. O curso tem uma carga horária de 48 horas-aula. O curso completo é formado por oito módulos. O aluno pode realizar o curso em dois sistemas: regular e intensivo. O curso regular tem um módulo de seis meses e uma aula semanal que dura três horas. Já o curso intensivo são realizadas duas aula semanais de três horas cada e o módulo tem duração dois meses. As aulas deste segundo semestre se iniciam no dia 4 de agosto. O curso custa R$ 580,00 por módulo e pode ser parcelado em pagamentos de R$ 319,00 ou três parcelas de R$ 213,00. O espanhol, como língua latina e bastante presente no cotidiano do brasileiro, não apresenta muitas dificuldades em seu aprendizado. Segundo professores, o maior obstáculo é exatamente a semelhança. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone (0xx11) 3779-1800. Instituto Goethe O curso de alemão no Instituto Goethe começa no dia 11 de agosto. O período de matrícula para alunos que já estão no instituto variam entre os dias 1 e 3 de agosto. Para quem já tem conhecimento em alemão os testes de matrícula são entre os dias 6 e 7 de agosto. Os iniciantes devem se matricular entre os dias 8 e 9 de agosto. O curso regular de alemão tem 17 módulos divididos em 7 módulos básicos, seis intermediários e quatro módulos avançados. Os módulos tem 64 horas-aula. O curso regular tem duas aulas por semana com duração de 1 hora e meia. O curso regular custa, por módulo de quatro meses, R$ 690,00 e pode ser dividido em três parcelas de R$ 244,00. Segundo Maria Hessmann, professora do instituto, é necessário cinco anos de estudo para o pleno aprendizado do idioma. Para ela, a maior dificuldade de aprendizado da língua para os brasileiros é a sua estrutura, que tem muitos detalhes. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone: (0xx11) 3088-4288. Italiano O Instituto Italiano oferece cursos de italiano para todos os níveis de conhecimento. O custo de cada módulo do curso regular é de R$ 680,00. O iniciante que realizar a matrícula até o dia 7 de agosto tem 5% de desconto e paga R$ 646,00. O pagamento do curso regular pode ser feito em até quatro vezes sem juros. As aulas neste segundo semestre começam no dia 10 de agosto. O material didático custa R$ 70,00. O curso regular do Instituto Italiano é composto de três módulos básicos, três módulos intermediários e cinco níveis avançados. Cada módulo tem 45 horas-aula. O curso regular é composto de duas aulas por semana com duração de uma hora e meia cada aula. O Instituto Italiano fica na R. Frei Caneca, 1071 - Cerqueira César. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (0xx11) 285-6933. Confira na matéria a seguir onde estudar os idiomas menos procurados como o russo, chinês e hebraico.