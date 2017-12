Idosos contribuem com 54% da renda familiar 25% dos lares As pessoas com 60 anos ou mais representam 9,6% da população. De cada quatro lares brasileiros, em um vive pelo menos um idoso. Nessas famílias, em geral constituídas também por filhos e até netos, os idosos são importante fonte de renda e contribuem, em média, com 54% do orçamento familiar. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira pela demógrafa Ana Amélia Camarano, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que levantou a discussão sobre os gastos públicos com pessoas da terceira idade. "Os idosos têm sido vistos como grandes consumidores de gastos públicos. Mas o debate não leva em consideração as transferências da renda do idoso para filhos e netos, que tem um efeito multiplicador importante nessas 25% de famílias que vivem com pelo menos um idoso", disse Ana Amélia. A pesquisadora lembrou que a aposentadoria rural e o piso de um salário mínimo para aposentadorias e pensões, instituídos na Constituição de 1988, foram decisivos para a melhoria da renda dos idosos. Perfil do Idoso A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2003, divulgada na semana passada pelo IBGE, aponta uma população de 16,7 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais de idade, sendo 7,3 milhões homens e 9,3 milhões mulheres. Mostra ainda que os idosos eram 6,4% da população em 1981, passaram para 8% em 1993 e chegaram aos atuais 9,6%.