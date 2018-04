Idosos já podem sacar diferenças do FGTS Pessoas com mais de 70 anos que têm direito aos complementos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem ir às agências da Caixa Econômica Federal para solicitar o saque dos seus saldos, em uma única parcela, independente do valor. A autorização do resgate de uma só vez das diferenças do FGTS para quem tem 70 anos ou mais consta da Medida Provisória (MP) n.º 55, a mesma que liberou o pagamento automático dos complementos para quem tem até R$ 100 para receber. Os idosos não precisam comprovar o direito de saque, segundo a Caixa. O trabalhador deve comparecer a uma agência da Caixa 30 dias após ter realizado a adesão ao acordo do FGTS e apresentar documento de identidade, carteira de trabalho, o protocolo de adesão e o número do PIS. Segundo a Caixa, o idoso vai preencher o formulário de solicitação de saque e, após cinco dias úteis, receberá em parcela única, o saldo total do complemento do FGTS. Pela MP, o optante que não tem 70 anos completos poderá antecipar o recebimento a partir do mês seguinte que atingir essa idade. O mesmo vale para quem completar 70 anos até dezembro de 2003. Neste caso, a solicitação de saque poderá ser feita no mês seguinte àquele em que completar essa idade. A previsão da Caixa é de que sejam pagos R$ 680 milhões a um total de 460 mil trabalhadores com 70 anos ou mais. De acordo com as normas de funcionamento bancário esse público terá atendimento preferencial em guichê de caixa específico. O telefone de informações ao trabalhador é o 0800-550101, para Grande São Paulo e demais localidades com o DDD 11 o telefone é (0xx11) 4196-6601.