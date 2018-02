IED cresce 87,7% no semestre, descontando entradas pontuais

É fato que o recorde histórico do Investimento Estrangeiro Direto (IED) em junho está diretamente relacionado a fatores pontuais, como a entrada de US$ 5 bilhões de recursos da Arcelor/Mittal para pagar os acionistas minoritários, a compra da Serasa e um aporte do Deutsche Bank no Unibanco. Sem esses recursos, o IED de junho se resumiria a US$ 3 bilhões. Pouco? Nem tanto. Também é fato que nos primeiros seis meses do ano, descontadas estas operações pontuais, o IED cresceu, em termos porcentuais, nada menos que 87,7%. O que significa que a média mensal do primeiro semestre de 2006, que era de US$ 1,2 bilhão, passou para US$ 2,3 bilhões. ''''É prova que o Brasil, definitivamente, entrou de maneira firme, mesmo que atrasado, nas listas de atrações de investimento'''', destaca o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda Júlio Gomes de Almeida. Ele acredita que o Brasil poderá fechar 2007 com um IED de US$ 30 bilhões, muito próximo ao que aconteceu quando das privatizações brasileiras. Mas este desempenho resultou de ''''compras''''? Não exatamente, nas contas de Gomes de Almeida. Neste primeiro semestre, o IED veio dividido. Tirando operações metalúrgicas em geral, 55,8% dos recursos vieram atrelados ao aumento da capacidade da indústria de produzir. ''''Isto é muito importante, pois mostra que a oferta vai crescer e deve cobrir a demanda, minimizando riscos inflacionários'''', diz. Mas por que só agora, se os outros emergentes estão nesta ''''listagem'''' de fluxo de investimento direto de maneira fortíssima desde 2003? ''''Primeiro, porque o IED que vem para o Brasil é pró-cíclico. Estamos finalmente crescendo e, portanto, atraindo capital. E, segundo, por causa da estabilidade econômica'''', enumera o economista, alertando, porém, que, com esse fluxo, virá uma onda de ''''cobiça'''' sobre empresas brasileiras. ''''Os investimentos diretos e as operações de fusões e aquisições andam juntos, são parte de um mesmo processo. Prevejo grande pressão de compra de empresas brasileiras.'''' E elas resistirão? ''''Isto eu já não sei.'''' IMPRESSÃO DIGITAL No Brasil, os investimentos têm registrado nos últimos sete trimestres uma alta acima do crescimento do PIB, conta o economista Sérgio Werlang, diretor-executivo do Itaú. ''''Trata-se de um indicador claro de que está havendo reposição da capacidade industrial'''', destaca. Isso significa menor pressão inflacionária e, portanto, menores juros? ''''O que o BC deve estar observando hoje é se a reposição está sendo feita com rapidez suficiente para que não haja excesso de demanda impactando na inflação. O que se vê, até agora, é que o impacto nos preços tem se dado de forma lenta'''', observa o executivo. NA FRENTE VIAJAR? O Banco Fibra lançou pacote especial de crédito consignado para turismo. Poderão captar funcionários e aposentados. TROVÃO Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, fala hoje, em evento em Nova York, sobre tema sensível. O mercado de imóveis nos EUA. BOA ESCOLHA A Federação do Comércio do Estado de São Paulo lança oficialmente dia 26 seu Conselho de Estudos Ambientais. A ser presidido pelo professor José Goldemberg. FATURANDO Entre os que comemoram o dólar baixo está a Associação Brasileira dos Importadores de Produtos Populares. As vendas do setor crescerem 8% nos seis primeiros meses do ano e a entidade aposta num crescimento entre 10% e 15% no ano. QUEM VEM O economista Charles Calomiris, especialista em crise bancária, Bernard Black, da Universidade do Texas, e John Campbell, da Universidade de Harvard, participam, a partir de quinta-feira, de encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, organizado pelo Ibmec/SP. PONTO DE VISTA Humberto Barbato, da Abinee, já reservou vaga, dia 9, na audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que trata da MP 380, aquela que cria regime de tributação unificado para produtos do Paraguai. Vai brigar pela inclusão de produtos de TI, informática, componentes elétricos e eletrônicos, pilhas e baterias na lista de produtos que ficam de fora do novo regime. POSTO O Beach Park, do Ceará, vem registrando, em julho, ocupação média de 90% e crescimento de 17% no faturamento, com relação a julho de 2006. Dia 9, inaugura escritório em São Paulo. RODANDO A VPJ Eventos, promotora do Jaguariúna Rodeo Festival, está expandindo seus negócios. Em agosto, lança o Goiânia Rodeo Festival. CAUTELA As desconfianças em relação à questão do mercado de crédito dos EUA, decorrentes da crise no segmento subprime, devem manter os investidores ressabiados, segundo Newton Rosa, economista-chefe da Sul América Investimentos. Para ele, essa postura cautelosa deve se traduzir em elevação dos prêmios de risco país, afetando Brasil e emergentes em geral.