IED na China sobe 18,9% em setembro O fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para a China totalizou US$ 7,899 bilhões em setembro, alta de 18,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, disse hoje o Ministério do Comércio. O resultado marcou o segundo mês consecutivo de crescimento do IED em bases anuais, depois de dez meses de declínios. O IED subiu 7% em agosto, em relação a igual período de 2008.